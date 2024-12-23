Подружжя Байденів на заході: Джо у смугастій краватці, Джилл – у короткій сукні кольору індиго

Президентське подружжя мало гарний вигляд.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у святковому прийомі Національного комітету Демократичної партії, який відбувся у готелі Willard у Вашингтоні.
На заході Джо з'явився у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці і краватці з широкими – синіми й червоними смужками, та вузькими – білими й жовтими.
Перша леді обрала для своєї появи коротку сукню кольору індиго, зверху якої одягла оксамитовий темно-синій блейзер у гусарському стилі з золотими ґудзиками.
Джилл зробила акуратне укладання з м'якими локонами, макіяж з акцентом на очах і французьким манікюром. Вуха вона прикрасила сережками-сніжинками з камінням, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – браслетами.
Нагадаємо, Джилл Байден у червоній сукні і замшевих туфлях почитала дітям різдвяну історію.
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