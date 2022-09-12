Подружжя знову буде разом: чому принца Філіпа перепоховають після прощання з Єлизаветою II

Королева Єлизавета II пережила свого чоловіка Філіпа на півтора року. Важко уявити, яким був цей час. Але немає сумнівів у тому, що саме після смерті чоловіка здоров'я королева почало слабнути.

Монархиня, що правила найдовше в історії Великої Британії,померла у віці 96 років у замку Балморал, в оточенні близьких. І рівно за тиждень Єлизавета II та її чоловік Філіп знову возз'єднаються у буквальному сенсі слова.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

В день похорону герцога Единбурзького, який відбувся 17 квітня 2021 року у Віндзорі, стало відомо, що після смерті його дружини тіло герцога перепоховають.

Принца Філіпа було поховано в Королівському склепі каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, але це не було його останнім притулком. Після похорону Єлизавети II (а покоїтися вона буде в сімейній каплиці короля Георга VI у Віндзорі), тіло Філіпа також буде перевезене до меморіальної каплиці. Такою була воля Єлизавети II ще за життя.

У цій каплиці спочивають батьки Єлизавети II – король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра - принцеса Маргарет.

Меморіальна каплиця Георгія VI у каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, стала відома передбачувана причина смерті королеви Єлизавети ІІ.

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