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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Подружки нареченої в однакових сукнях: як доньки Гаррієт та Пітера Філліпсів зачарували всіх на королівському весіллі

Дочки-підлітки Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг опинилися в центрі уваги на їхньому королівському весіллі, 6 червня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Весілля Пітера та Гаррієт Філліпсів

Весілля Пітера та Гаррієт Філліпсів / © Getty Images

48-річний Пітер і 45-річна Гаррієт, медсестра Національної служби охорони здоров'я, одружилися в суботу, у церкві Усіх Святих у Кемблі, селі у графстві Глостершир.

Крім того, що це другий шлюб для нареченої та нареченого, обидва вже є батьками. Пітер має дві дочки — 15-річну Саванну і 14-річну Айлу — від попереднього шлюбу з Отем Келлі, а Гаррієт має 13-річну доньку Джорджину від стосунків з фітнес-інструктором Антоніо Сент-Джоном Сперлінгом.

Весілля Пітера та Гаррієт Філліпс, подружки нареченої - дочки пари / © Getty Images

Весілля Пітера та Гаррієт Філліпс, подружки нареченої - дочки пари / © Getty Images

Саме це тріо стало подружками нареченої в день весілля. Зведені сестри мали чарівний вигляд в однакових білих сукнях від Emilia Wickstead, того ж бренду, який пошив весільне вбрання для Гаррієт.

Саванна та Айла Філліпс / © Getty Images

Саванна та Айла Філліпс / © Getty Images

Одягнені в однакові білі сукні з короткими рукавами та вінки з квітів на головах, дівчата підтримували шлейф сукні Гаррієт Сперлінг у дощовий літній день, коли вона вийшла з церкви.

Харрієт Філліпс і Джорджина (ліворуч), а також Айла (праворуч) / © Getty Images

Харрієт Філліпс і Джорджина (ліворуч), а також Айла (праворуч) / © Getty Images

Нагадаємо, що дівчатка добре знайомі, оскільки грають в одній хокейній команді, а також вже з'являлися на публіці разом у квітні цього року, відвідавши великодню службу разом із королівською родиною.

Весілля Пітера та Гаррієт Філліпсів / © Getty Images

Весілля Пітера та Гаррієт Філліпсів / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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