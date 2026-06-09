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Подружки нареченої в однакових сукнях: як доньки Гаррієт та Пітера Філліпсів зачарували всіх на королівському весіллі
Дочки-підлітки Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг опинилися в центрі уваги на їхньому королівському весіллі, 6 червня.
48-річний Пітер і 45-річна Гаррієт, медсестра Національної служби охорони здоров'я, одружилися в суботу, у церкві Усіх Святих у Кемблі, селі у графстві Глостершир.
Крім того, що це другий шлюб для нареченої та нареченого, обидва вже є батьками. Пітер має дві дочки — 15-річну Саванну і 14-річну Айлу — від попереднього шлюбу з Отем Келлі, а Гаррієт має 13-річну доньку Джорджину від стосунків з фітнес-інструктором Антоніо Сент-Джоном Сперлінгом.
Саме це тріо стало подружками нареченої в день весілля. Зведені сестри мали чарівний вигляд в однакових білих сукнях від Emilia Wickstead, того ж бренду, який пошив весільне вбрання для Гаррієт.
Одягнені в однакові білі сукні з короткими рукавами та вінки з квітів на головах, дівчата підтримували шлейф сукні Гаррієт Сперлінг у дощовий літній день, коли вона вийшла з церкви.
Нагадаємо, що дівчатка добре знайомі, оскільки грають в одній хокейній команді, а також вже з'являлися на публіці разом у квітні цього року, відвідавши великодню службу разом із королівською родиною.