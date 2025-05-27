- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 926
- Час на прочитання
- 1 хв
Подружжя Макронів на державній вечері: Бріжит в елегантній сукні, Еммануель — у чорному костюмі
Президентське подружжя Франції перебуває з туром у Південно-Східній Азії.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали державну вечерю в Міжнародному конференц-центрі в Ханої, яку для них організували президент В’єтнаму Луонг Куонг із дружиною Нгуєн Тхі Мінь Нгуєт.
Перша леді Франції обрала для такої події елегантну закриту сукню довжини максі, прикрашену в зоні декольте трикутником зі срібними блискітками.
Аутфіт Бріжит доповнила туфлями кольору металік і срібним клатчем. Дружина президента зробила елегантну зібрану зачіску, улюблений макіяж смокі-айс, у вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках — каблучки.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку й чорні туфлі.
Нагадаємо, в Мережі продовжують активно обговорювати скандальний момент між подружжям Макронів, коли Бріжит наче дала «ляпаса» чоловікові. Користувачі вважають, що між першою леді та президентом сталася сварка.