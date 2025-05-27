ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
1 хв

Подружжя Макронів на державній вечері: Бріжит в елегантній сукні, Еммануель — у чорному костюмі

Президентське подружжя Франції перебуває з туром у Південно-Східній Азії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали державну вечерю в Міжнародному конференц-центрі в Ханої, яку для них організували президент В’єтнаму Луонг Куонг із дружиною Нгуєн Тхі Мінь Нгуєт.

Перша леді Франції обрала для такої події елегантну закриту сукню довжини максі, прикрашену в зоні декольте трикутником зі срібними блискітками.

Бріжит та Еммануель Макрони, Луонг Куонг і Нгуєн Тхі Мінь Нгуєт / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони, Луонг Куонг і Нгуєн Тхі Мінь Нгуєт / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила туфлями кольору металік і срібним клатчем. Дружина президента зробила елегантну зібрану зачіску, улюблений макіяж смокі-айс, у вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках — каблучки.

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку й чорні туфлі.

Нагадаємо, в Мережі продовжують активно обговорювати скандальний момент між подружжям Макронів, коли Бріжит наче дала «ляпаса» чоловікові. Користувачі вважають, що між першою леді та президентом сталася сварка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie