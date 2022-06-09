Нагадує його легендарну зачіску: київське кафе створило десерт на честь Бориса Джонсона

Таким чином у кафе вирішили подякувати британцю за підтримку Україні.

Від початку своєї роботи на посаді прем’єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон зарекомендував себе як друг нашої країни, адже активно підтримував західні санкції накладені на Росію, виступав проти "Північного потоку-2", а також називав Крим українським. Однак особливо українці полюбили британського політика після 24 лютого, адже він допомагає нашій країні у боротьбі проти російської агресії.

Щоб віддячити Джонсону (якого вже жартома наживають Джонсонюком), українці називають на його честь вулиці, а також посвятили в козаки під новим ім'ям "Борис Чуприна". Однак нещодавно київське кафе вирішило також від себе подякувати прем’єру та створити на честь нього іменне тістечко "Борис Джонсонюк".

Тістечко "Борис Джонсонюк" / Фото: Associated Press

Десерт створений із листкового тіста та за мотивами англійського яблучного пирога і має вигляд квітки. Такж у тістечко входять заварний ванільний крем, печені яблука, італійська меренга та кулька ванільного морозива на жовтках. Верхівка десерту хаотична та об'ємна і нагадує зачіску друга України Бориста Джонсона.

Тістечко "Борис Джонсонюк" / Фото: Associated Press

Тістечко "Борис Джонсонюк" / Фото: Associated Press

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