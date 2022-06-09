Нагадує його легендарну зачіску: київське кафе створило десерт на честь Бориса Джонсона

Таким чином у кафе вирішили подякувати британцю за підтримку Україні.
Від початку своєї роботи на посаді прем’єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон зарекомендував себе як друг нашої країни, адже активно підтримував західні санкції накладені на Росію, виступав проти "Північного потоку-2", а також називав Крим українським. Однак особливо українці полюбили британського політика після 24 лютого, адже він допомагає нашій країні у боротьбі проти російської агресії.
Щоб віддячити Джонсону (якого вже жартома наживають Джонсонюком), українці називають на його честь вулиці, а також посвятили в козаки під новим ім'ям "Борис Чуприна". Однак нещодавно київське кафе вирішило також від себе подякувати прем’єру та створити на честь нього іменне тістечко "Борис Джонсонюк".
Десерт створений із листкового тіста та за мотивами англійського яблучного пирога і має вигляд квітки. Такж у тістечко входять заварний ванільний крем, печені яблука, італійська меренга та кулька ванільного морозива на жовтках. Верхівка десерту хаотична та об'ємна і нагадує зачіску друга України Бориста Джонсона.
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