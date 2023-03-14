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Похизувалася обновкою: прессекретарка Байдена прийшла на роботу у перлинному намисті і елегантних сережках

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Похизувалася обновкою: прессекретарка Байдена прийшла на роботу у перлинному намисті і елегантних сережках

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила свою колекцію прикрас.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Там вона постала у білосніжному вбранні з V-подібним вирізом і короткими рукавами.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Карін доповнила новими прикрасами: на шию вона одягла гарне намисто із дрібних перлів, а у вухах були елегантні перлинні сережки у вигляді крапель.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Фірмові кучері, макіяж із мідно-персиковими тінями і рожевою помадою та молочний манікюр завершили лук прессекретарки.  

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у червоній сукні по фігурі, яка мала зав'язаний вузол на талії і короткі рукава з рюшами.

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Дата публікації
Перегляди
1013
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