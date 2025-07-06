Погладила коня: нідерландську принцесу Беатрікс сфотографували під час дорогого її серцю заходу

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

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Колишню королеву Нідерландів і матір короля Віллема-Олександра зазнімкували у стайні під час святкування 60-річчя Фонду верхової їзди для інвалідів (SPG) у Манежі Мадуродама в Гаазі.

1968 року Манеж Мадуродама був відкритий принцесою Беатрікс, і уроки верхової їзди для дітей та дорослих з обмеженими можливостями проводяться там і сьогодні.

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

87-річна принцеса була в строкатій блузці, у неї на плечі висіла маленька чорна сумка на ремінці-ланцюжку, волосся було укладене, а на зап’ясті був золотий годинник. Беатрікс гладила коня в той час, коли його зазнімкували фотографи.

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Тим часом, нагадаємо, невістка Беатрікс — королева Максима — із молодшою дочкою принцесою Аріаною побували на футбольному матчі групи D жіночого чемпіонату Європи УЄФА 2025 між Уельсом та Нідерландами на стадіоні Allmend Stadion Luzern у швейцарському Люцерні.

Принцеса Аріана і королева Максима / © Getty Images