Похмурий хлопчик в капелюсі: який вигляд мав 4-річний принц Вільям на весіллі герцога та герцогині Йоркських

Принц Вільям був одним із пажів на весільній церемонії свого дядька – принца Ендрю та Сари Фергюсон, яка відбулася 23 липня 1986 року.

Сара виходила заміж у теплий липневий день у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На церемонії вінчання були присутні принц Уельський Чарльз та його 25-річна дружина принцеса Уельська Діана, а їхній первісток – принц Вільям – брав активну участь у церемонії.

Весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю, 23 липня 1986 року / Фото: Getty Images

На фото можна побачити образ 4-річного Вільяма. Хлопчик був одягнений у білий костюм матроса та капелюх, і мав зосереджений вигляд, стоячи поряд із 6-річною Лорою Феллоуз – дочкою сестри принцеси Діани – леді Джейн Спенсер.

Маленький принц Вільям на весіллі Сари Фергюсон та принца Ендрю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми також показували вам, який вигляд мала принцеса Діана на весіллі подруги Сари Фергюсон.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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