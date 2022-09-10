Похорон Єлизавети II: стали відомі подробиці прощання з королевою

Букінгемський палац підтвердив, що державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня, об 11:00 за східним часом. Перед цим королева перебуватиме протягом чотирьох днів у Вестмінстер-холі, щоб дати можливість публіці віддати їй шану.

Труна з тілом королеви нині перебуває у Бальній залі замку Балморал. А завтра, в неділю, 11 вересня, він вирушить до Единбурга, щоб прибути до палацу Холірудхаус, де він буде лежати у Тронному залі до полудня понеділка, 12 вересня.

Під час церемонії прощання представники громадськості зможуть відвідати Вестмінстер-хол, щоб засвідчити свою повагу королеві.

У вівторок, 13 вересня, труна королеви вирушить до аеропорту Единбурга, а потім у супроводі принцеси Анни, доньки Єлизавети II, буде доставлена до Лондона.

Очікується, що труна прибуде до Букінгемського палацу о 20:00 у вівторок, де її зустрінуть король Чарльз III та королева Камілла.

Вранці у понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон, після чого труну з тілом королеви доставлять процесією з Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де відбудеться державна панахида.

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