Похорон Єлизавети II: стали відомі подробиці прощання з королевою

З'явилися подробиці похорону британської монархині.
Букінгемський палац підтвердив, що державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня, об 11:00 за східним часом. Перед цим королева перебуватиме протягом чотирьох днів у Вестмінстер-холі, щоб дати можливість публіці віддати їй шану.
Труна з тілом королеви нині перебуває у Бальній залі замку Балморал. А завтра, в неділю, 11 вересня, він вирушить до Единбурга, щоб прибути до палацу Холірудхаус, де він буде лежати у Тронному залі до полудня понеділка, 12 вересня.
Під час церемонії прощання представники громадськості зможуть відвідати Вестмінстер-хол, щоб засвідчити свою повагу королеві.
У вівторок, 13 вересня, труна королеви вирушить до аеропорту Единбурга, а потім у супроводі принцеси Анни, доньки Єлизавети II, буде доставлена до Лондона.
Очікується, що труна прибуде до Букінгемського палацу о 20:00 у вівторок, де її зустрінуть король Чарльз III та королева Камілла.
Вранці у понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон, після чого труну з тілом королеви доставлять процесією з Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де відбудеться державна панахида.
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