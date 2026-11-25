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Пограбування будинку Кейт та Вільяма Уельських: з'явилися перші подробиці
Поліція Норфолка підтвердила перші результати розслідування після проведення масштабної пошукової операції в маєтку Сандрінгем, де знаходиться заміська резиденція принца та принцеси Уельських.
Вчора стало відомо, що до заміського будинку принца та принцеси Уельських проникли зловмисники. Газета The Sun повідомила про проникнення на територію маєтку Анмер-гол, влада Норфолка підтвердила арешт двох чоловіків за підозрою в крадіжці зі зломом і незаконним проникненням. За даними ВВС, обидва залишаються під вартою в поліції, розслідування триває.
У понеділок незадовго до 18:00 за місцевим часом співробітники поліції отримали повідомлення про підозрілу активність біля будинку. Влада розпочала масштабну пошукову операцію за участю кінологів, безпілотників та вертольота. В результаті операції на території маєтку Сандрінгем було заарештовано двох людей. Наразі невідомо, чи було щось вкрадено, повідомляє vanitatis.
Цей інцидент також спричинив недовіру серед мешканців цього невеликого британського містечка. 83-річна Вел Блекмур, яка живе неподалік маєтку, поділилася своїми думками із британською громадською телерадіокомпанією. Літня жінка визнала неймовірним, що хтось міг бути настільки дурним, щоб спробувати пограбувати одну з приватних резиденцій королівської родини.
Влада підтвердила, що в момент інциденту будинок був порожній. Принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей, Джордж, Шарлотта та Луї, перебували у Форест-Лодж, своїй резиденції у Віндзорі. Кенсінгтонський палац, зі свого боку, дотримується своєї стандартної політики не коментувати питання безпеки своїх членів.