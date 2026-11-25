Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Вчора стало відомо, що до заміського будинку принца та принцеси Уельських проникли зловмисники. Газета The Sun повідомила про проникнення на територію маєтку Анмер-гол, влада Норфолка підтвердила арешт двох чоловіків за підозрою в крадіжці зі зломом і незаконним проникненням. За даними ВВС, обидва залишаються під вартою в поліції, розслідування триває.

Поліція біля будинку Уельських / © Getty Images

У понеділок незадовго до 18:00 за місцевим часом співробітники поліції отримали повідомлення про підозрілу активність біля будинку. Влада розпочала масштабну пошукову операцію за участю кінологів, безпілотників та вертольота. В результаті операції на території маєтку Сандрінгем було заарештовано двох людей. Наразі невідомо, чи було щось вкрадено, повідомляє vanitatis.

Реклама

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Цей інцидент також спричинив недовіру серед мешканців цього невеликого британського містечка. 83-річна Вел Блекмур, яка живе неподалік маєтку, поділилася своїми думками із британською громадською телерадіокомпанією. Літня жінка визнала неймовірним, що хтось міг бути настільки дурним, щоб спробувати пограбувати одну з приватних резиденцій королівської родини.

Реклама

Анмер-гол у Сандрінгемі / © Getty Images

Влада підтвердила, що в момент інциденту будинок був порожній. Принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей, Джордж, Шарлотта та Луї, перебували у Форест-Лодж, своїй резиденції у Віндзорі. Кенсінгтонський палац, зі свого боку, дотримується своєї стандартної політики не коментувати питання безпеки своїх членів.

Новини партнерів