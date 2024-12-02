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Покаталася на флоуборді: Іванка Трамп у купальнику похизувалася ідеальною фігурою

Покаталася на флоуборді: Іванка Трамп у купальнику похизувалася ідеальною фігурою

Покаталася на флоуборді: Іванка Трамп у купальнику похизувалася ідеальною фігурою

Іванка Трамп

43-річна донька обраного президента США перебуває у чудовій фізичній формі.

Іванка Трамп зараз перебуває на відпочинку у теплих краях. В Instagram Stories вона показала, як проводить свою відпустку.

Іванка зайнялася флоубордом – у неї чудово вийшло тримати рівновагу.

Іванка Трамп / ©
Іванка Трамп

А ще вона продемонструвала струнку фігуру у чорному суцільному купальнику з білими вставками і пікантним декольте.

Іванка Трамп / ©
Іванка Трамп

Трамп також поділилася позитивною світлиною, на якій зазнімкована усміхненою з фламінго.

Іванка Трамп / ©
Іванка Трамп

"Фотобомба фламінго", – підписала вона знімок.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп похизувалася діловим луком у сірому костюмі.

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