Показала більше, ніж хотіла: із сукнею королеви Камілли стався конфуз

Такі конфузи відбувалися не лише з принцесою Уельською чи герцогинею Сассекською. Королева Камілла також потрапляла до "влади природної стихії".

Якось Камілла відвідувала церкву Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем. Того дня відбулися хрестини принцеси Шарлотти Уельської, дочки принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Це було 5 липня 2015 року.

Того дня видалася дуже вітряна погода і з Каміллою стався такий самий концуз, який неодноразово траплявся і з Кейт Міддлтон. Повіяв сильний вітер і підняв поділ її сукні та капелюшок, дружина Чарльза схаменулась утримувати і те, і інше. А публіка побачила стрункі ноги королівської особи.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Від того часу такі конфузи з королевою Каміллою більше не траплялися. Принаймні із сукнями так точно. А от капелюшки періодично вітер так само зриває з її голови.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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