Показала більше, ніж хотіла: королева Летиція продемонструвала пікантний розріз на сукні

Раніше цього тижня королева Летиція відвідувала Іспанський кінофестиваль у Туделі, де з'явилася в одному зі своїх улюблених образів.

Цього разу Її Величність з'явилася на публіці в бордовій сукні довжини міді від Massimo Dutti з високим коміром і рукавами "кажан", вона ідеально поєднувався зі шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах від Magrit і чорним пальтом з поясом від Carolina Herrera.

Фотографи зробили багато кадрів королеви Летиції і на одному з них дружина короля Філіпа VI виходила з приміщення і прикривала рукою розріз на її сукні, який виявився дуже пікантним.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цей образ королева Летиція також доповнила сережками краплеподібної форми від PDPAOLA та каблучкою Coreterno, яку вона завжди носить на вказівному пальці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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