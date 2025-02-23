Показала більше, ніж хотіла: королева Летиція продемонструвала пікантний розріз на сукні

Раніше цього тижня королева Летиція відвідувала Іспанський кінофестиваль у Туделі, де з'явилася в одному зі своїх улюблених образів.
Цього разу Її Величність з'явилася на публіці в бордовій сукні довжини міді від Massimo Dutti з високим коміром і рукавами "кажан", вона ідеально поєднувався зі шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах від Magrit і чорним пальтом з поясом від Carolina Herrera.
Фотографи зробили багато кадрів королеви Летиції і на одному з них дружина короля Філіпа VI виходила з приміщення і прикривала рукою розріз на її сукні, який виявився дуже пікантним.
Нагадаємо, цей образ королева Летиція також доповнила сережками краплеподібної форми від PDPAOLA та каблучкою Coreterno, яку вона завжди носить на вказівному пальці.
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