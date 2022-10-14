Показала більше, ніж хотіла: принцеса Софія з'явилася на прийомі у напівпрозорій сукні

Королева Максима та її чоловік король Нідерландів Віллем-Олександр влаштували прийом для шведської королівської родини у Стокгольмі. Усі королівські особи мали розкішний вигляд цього вечора, але особливо виділялася принцеса Софія.

37-річна дружина принца Карла Філіпа – принцеса Софія – була одягнена в мерехтливу блакитну сукню, розшиту паєтками від кутюр Ida Lanto. Вбрання із широкими рукавами у вигляді крил кажана та прямої спідниці вона доповнила туфлями відтінку металік на підборах.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Сукня сиділа на принцесі чудово і вона мала прекрасний вигляд. Не врахувала Софія тільки те, що при спалахах фотокамер вбрання просвічуватиметься і засвітила трохи більше, ніж хотіла.

Також вечірній аутфіт принцеси Софії був доповнений мініатюрним синім клатчем з розсипом каменів, волосся вона розпустила, зробила вечірній макіяж, і її сфотографували, коли мило розмовляла зі спадковою принцесою Вікторією.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп та кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / Фото: Getty Images

До речі, 45-річна кронпринцеса Вікторія, одягла білу сукню в підлогу з V-подібним декольте та кейпнакидкою з пір'ям, доповнивши образ маленьким клатчем, намистом із каменів та перлинною підвіскою, та сережками з великими перлинами.

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