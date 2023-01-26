Показала більше, ніж хотіла: як із принцесою Уельською стався кумедний конфуз

З сукнями принцеси Уельської часто відбувалися різні конфузні ситуації. Особливо у перші роки її шлюбу із принцом Вільямом.

Ми вже показували вам кілька добірок з фотографіями, на яких видно, як Кетрін намагалася втримати подоли своїх суконь під час поривів вітру на різних заходах.

Якось спідницю Кейт вітер підняв майже до верху. Це сталося у листопаді 2013 року, коли дружина Вільяма відвідувала форум Place2Be в офісі Clifford Chance, Canary Wharf у Лондоні.

Того дня Кейт була одягнена в чорний жакет і сукню, а також у прозорі чорні колготи, та взута у замшеві туфлі на підборах. Публіка спромоглася оцінити стрункі ноги принцеси, коли її спідниця піднялася практично до верху.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Другий кумедний епізод відбувся на церемонії привітання президента Сингапуру Тоні Тан Кенг Яма на початку державного візиту на параді кінногвардійців 21 жовтня 2014 року в Лондоні. Тоді від пориву вітру злетіла вгору сіра картата сукня, яка була того дня на принцесі Уельській.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Більше конфузних ситуація з сукнями принцеси Кейт дивіться у нашій добірці. Варто зазначити, що останніми роками Її Високість робить все, щоб подібних ситуацій більше не траплялося. Можливо, навіть, користується лайфгаком самої королеви Єлизавети II.

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