Показала більше, ніж хотіла: як із принцесою Уельською стався кумедний конфуз

З сукнями принцеси Уельської часто відбувалися різні конфузні ситуації. Особливо у перші роки її шлюбу із принцом Вільямом.
Ми вже показували вам кілька добірок з фотографіями, на яких видно, як Кетрін намагалася втримати подоли своїх суконь під час поривів вітру на різних заходах.
Якось спідницю Кейт вітер підняв майже до верху. Це сталося у листопаді 2013 року, коли дружина Вільяма відвідувала форум Place2Be в офісі Clifford Chance, Canary Wharf у Лондоні.
Того дня Кейт була одягнена в чорний жакет і сукню, а також у прозорі чорні колготи, та взута у замшеві туфлі на підборах. Публіка спромоглася оцінити стрункі ноги принцеси, коли її спідниця піднялася практично до верху.
Другий кумедний епізод відбувся на церемонії привітання президента Сингапуру Тоні Тан Кенг Яма на початку державного візиту на параді кінногвардійців 21 жовтня 2014 року в Лондоні. Тоді від пориву вітру злетіла вгору сіра картата сукня, яка була того дня на принцесі Уельській.
Більше конфузних ситуація з сукнями принцеси Кейт дивіться у нашій добірці. Варто зазначити, що останніми роками Її Високість робить все, щоб подібних ситуацій більше не траплялося. Можливо, навіть, користується лайфгаком самої королеви Єлизавети II.
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