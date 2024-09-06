Показала більше: Ольга Харлан опублікувала кадри, як її коханий Луїджі освідчувався їй

5 вересня українська фехтувальниця опублікувала в Instagram пост і поділилася радісною новиною про те, що вона виходить заміж за італійського фехтувальника з яким перебуває у стосунках понад шість років.

ТСН вже розповідав вам історію кохання Олі та Луїджі Самеле. Вчора Оля також поділилася декількома знімками у сторіз і розповіла детальніше, як Луїджі попросив її руки на березі океану під час їхньої відпустки у США.

Фото: Instagram Ольги Харлан

Олімпійська чемпіонка розповіла, що Луїджі забрав у неї сумку і весь час ходив із нею, бо саме там і була каблучка з діамантом.

На фото, які за словами Олі зробили випадкові перехожі, видно, що чоловік став на одне коліно, щоб поставити головне запитання своїй коханій.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Також Оля розповіла, що була настільки щаслива і збентежена в цей момент, що забула відповісти "так" і Луїджі довелося уточнити, якою буде відповідь.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Шанувальники щиро вітають Ольгу з чудовою подією і редакція ТСН.ua приєднується до цих привітань.

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