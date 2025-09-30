- Дата публікації
Показала чоловіка і дочку: племінниця принцеси Діани поділилася барвистими світлинами
Старша дочка графа Чарльза Спенсера — леді Кітті Спенсер — опублікувала в Instagram серію фотографій зі своєю маленькою дочкою Афіною.
Дівчинці трохи більше двох років і практично все літо вона провела з мамою на Півдні Франції. Саме цими знімками леді Кітті вирішила поділитися з фоловерами свого Instagram.
«Літні знімки ☀️ Південь Франції ☀️», — підписала кадри модель.
На одному з них Кітті та її чоловік — британський мільярдер Майкл Льюїс, зображені разом із дочкою на зеленому лужку на тлі моря.
Також леді Кітті опублікувала кілька фотографій маленької Афіни у сукні та босоніжках, смугастих комбінезонах та інших стильних літніх вбраннях. І майже всі ці знімки були зроблені на тлі синього моря.
Обличчя своєї дочки Кітті Спенсер не показує. Мабуть, дотримується тих самих принципів, що й принц Гаррі та Меган Маркл, які теж не хочуть, щоб широка громадськість знала, який вигляд мають їхні діти з метою їхньої безпеки.