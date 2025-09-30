Показала чоловіка і дочку: племінниця принцеси Діани поділилася барвистими світлинами

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Дівчинці трохи більше двох років і практично все літо вона провела з мамою на Півдні Франції. Саме цими знімками леді Кітті вирішила поділитися з фоловерами свого Instagram.

«Літні знімки ☀️ Південь Франції ☀️», — підписала кадри модель.

Кітті Спенсер, її дочка Афіна та чоловік Майкл / © Instagram Леді Кітті Спенсер

На одному з них Кітті та її чоловік — британський мільярдер Майкл Льюїс, зображені разом із дочкою на зеленому лужку на тлі моря.

Також леді Кітті опублікувала кілька фотографій маленької Афіни у сукні та босоніжках, смугастих комбінезонах та інших стильних літніх вбраннях. І майже всі ці знімки були зроблені на тлі синього моря.

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер та Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна та леді Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Обличчя своєї дочки Кітті Спенсер не показує. Мабуть, дотримується тих самих принципів, що й принц Гаррі та Меган Маркл, які теж не хочуть, щоб широка громадськість знала, який вигляд мають їхні діти з метою їхньої безпеки.