ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Показала чоловіка і дочку: племінниця принцеси Діани поділилася барвистими світлинами

Старша дочка графа Чарльза Спенсера — леді Кітті Спенсер — опублікувала в Instagram серію фотографій зі своєю маленькою дочкою Афіною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Дівчинці трохи більше двох років і практично все літо вона провела з мамою на Півдні Франції. Саме цими знімками леді Кітті вирішила поділитися з фоловерами свого Instagram.

«Літні знімки ☀️ Південь Франції ☀️», — підписала кадри модель.

Кітті Спенсер, її дочка Афіна та чоловік Майкл / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер, її дочка Афіна та чоловік Майкл / © Instagram Леді Кітті Спенсер

На одному з них Кітті та її чоловік — британський мільярдер Майкл Льюїс, зображені разом із дочкою на зеленому лужку на тлі моря.

Також леді Кітті опублікувала кілька фотографій маленької Афіни у сукні та босоніжках, смугастих комбінезонах та інших стильних літніх вбраннях. І майже всі ці знімки були зроблені на тлі синього моря.

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер та Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер та Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна та леді Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна та леді Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Обличчя своєї дочки Кітті Спенсер не показує. Мабуть, дотримується тих самих принципів, що й принц Гаррі та Меган Маркл, які теж не хочуть, щоб широка громадськість знала, який вигляд мають їхні діти з метою їхньої безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie