Показала чоловіка та дітей: колишня дівчина принца Гаррі поділилася рідкісними кадрами у блогу

Колишня кохана принца Гаррі поділилася з підписниками одкровенням і опублікувала нові знімки в соцмережі.
Челсі Деві опублікувала в Instagram кілька фотографій, зокрема й зі своїм чоловіком та дітьми, а також показала себе у купальнику. У підписі до кадрів написала:
"Дуже вдячна за вашу любов від моменту перезапуску Aya влітку, я була вражена вашою підтримкою і дуже вдячна всім, хто був частиною цієї подорожі. Я така схвильована всім, що станеться 2025 року — залишайтеся з нами!", — написала Челсі.
Нагадаємо, Челсі одружена з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмор-Скоттом, який на рік старший за Гаррі і навчався в Іттонському коледжі. 2022 року подружжя стало батьками сина, а пізніше Челсі народила дочку.
З британським принцом Гаррі, який зараз живе у США, Челсі перебувала у стосунках із перервами приблизно від 2004 до 2011 рік. Досить довгий період і достатній для того, щоб вона зрозуміла, що не хоче за нього заміж.
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