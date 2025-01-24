Показала чоловіка та дітей: колишня дівчина принца Гаррі поділилася рідкісними кадрами у блогу

Челсі Деві опублікувала в Instagram кілька фотографій, зокрема й зі своїм чоловіком та дітьми, а також показала себе у купальнику. У підписі до кадрів написала:

"Дуже вдячна за вашу любов від моменту перезапуску Aya влітку, я була вражена вашою підтримкою і дуже вдячна всім, хто був частиною цієї подорожі. Я така схвильована всім, що станеться 2025 року — залишайтеся з нами!", — написала Челсі.

Челсі Деві / Фото: Instagram Челсі Деві

Нагадаємо, Челсі одружена з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмор-Скоттом, який на рік старший за Гаррі і навчався в Іттонському коледжі. 2022 року подружжя стало батьками сина, а пізніше Челсі народила дочку.

Челсі Деві з чоловіком та дітьми / Фото: Instagram Челсі Деві

З британським принцом Гаррі, який зараз живе у США, Челсі перебувала у стосунках із перервами приблизно від 2004 до 2011 рік. Досить довгий період і достатній для того, щоб вона зрозуміла, що не хоче за нього заміж.

Челсі Деві / Фото: Instagram Челсі Деві

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