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Показала дітей: Челсі Деві поділилася ніжним знімком на честь Дня матері
Колишня кохана принца Гаррі відсвяткувала День матері та поділилася фото у соцмережі.
39-річна Челсі Деві, яка багато років тому мала тривалі стосунки з британським принцом Гаррі, опублікувала на честь свята нове фото у своєму Instagram. На знімку Челсі зазнімкована з двома дітьми — сином і дочкою.
«З Днем матері всіх, хто святкує сьогодні у Великій Британії 💛 Надсилаю вам так багато любові», — написала під знімком Челсі.
Раніше Деві публікувала також фотографії зі своєю мамою Беверлі. Разом вони позували у кадрі та рекламували ювелірну колекцію бренду Деві, який називається Aya, створену до Дня матері.
Нагадаємо, Челсі Деві одружена з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмор-Скоттом. Пара виховує двох дітей.