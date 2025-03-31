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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Показала дітей: Челсі Деві поділилася ніжним знімком на честь Дня матері

Колишня кохана принца Гаррі відсвяткувала День матері та поділилася фото у соцмережі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Челсі Деві

Челсі Деві / © Associated Press

39-річна Челсі Деві, яка багато років тому мала тривалі стосунки з британським принцом Гаррі, опублікувала на честь свята нове фото у своєму Instagram. На знімку Челсі зазнімкована з двома дітьми — сином і дочкою.

«З Днем матері всіх, хто святкує сьогодні у Великій Британії 💛 Надсилаю вам так багато любові», — написала під знімком Челсі.

/ © instagram.com/chelsydavy

© instagram.com/chelsydavy

Раніше Деві публікувала також фотографії зі своєю мамою Беверлі. Разом вони позували у кадрі та рекламували ювелірну колекцію бренду Деві, який називається Aya, створену до Дня матері.

Нагадаємо, Челсі Деві одружена з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмор-Скоттом. Пара виховує двох дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
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