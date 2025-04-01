Показала фото з чоловіком: леді Амелія Спенсер поділилася знімками шкільних років

Амелія Спенсер та Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

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Амелія Спенсер і Грег Маллетт нещодавно відсвяткували свою другу річницю весілля, поділилися фотографіями, що раніше не публікувалися, з більш раннього періоду свого життя.

Пара створила в Instagram спільний пост із фотографією кожного з них зі шкільних років.

© Instagram леді Амелії Спенсер

«Сьогодні ділимося нашою шкільною фотографією на підтримку першого Дня шкільної фотографії @Greatormondst. Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо вас, і ми захоплюємося тим, що ви робите», — написала Амелія.

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Шанувальники у коментарі зазначили, що леді Амелія на знімку схожа на свою тітку принцесу Уельську Діану.

Зазначимо, що фото Амелія поділилася на честь першої в історії благодійної організації Great Ormond Street Charity дня шкільної фотографії, в межах якого всесвітньо відомому фотографу Ранкіну було доручено зробити портрети дітей у лікарні.

Нагадаємо, раніше ми публікували дитячі фото принцеси Діани, які ви не бачили раніше.