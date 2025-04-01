ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
717
Час на прочитання
1 хв

Показала фото з чоловіком: леді Амелія Спенсер поділилася знімками шкільних років

Леді Амелія Спенсер поділилася своїм милими дитячими фото та показала фото свого чоловіка Грега Маллетта.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія Спенсер та Грег Маллетт

Амелія Спенсер та Грег Маллетт / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер і Грег Маллетт нещодавно відсвяткували свою другу річницю весілля, поділилися фотографіями, що раніше не публікувалися, з більш раннього періоду свого життя.

Пара створила в Instagram спільний пост із фотографією кожного з них зі шкільних років.

/ © Instagram леді Амелії Спенсер

© Instagram леді Амелії Спенсер

«Сьогодні ділимося нашою шкільною фотографією на підтримку першого Дня шкільної фотографії @Greatormondst. Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо вас, і ми захоплюємося тим, що ви робите», — написала Амелія.

Шанувальники у коментарі зазначили, що леді Амелія на знімку схожа на свою тітку принцесу Уельську Діану.

Зазначимо, що фото Амелія поділилася на честь першої в історії благодійної організації Great Ormond Street Charity дня шкільної фотографії, в межах якого всесвітньо відомому фотографу Ранкіну було доручено зробити портрети дітей у лікарні.

Нагадаємо, раніше ми публікували дитячі фото принцеси Діани, які ви не бачили раніше.

Дата публікації
Кількість переглядів
717
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie