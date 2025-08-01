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Показала гарні фото із заручин: племінниця принцеси Діани виходить заміж
Ще одна племінниця принцеси Діани — леді Еліза Спенсер — виходить заміж.
Її коханий Ченнінг Міллерд освідчився дівчині після дев’яти років стосунків. 31 липня леді Еліза (сестра-близнючка леді Амелії Спенсер), повідомила в Instagram про заручини зі своїм давнім бойфрендом.
Дівчина поділилася трьома мальовничими фотографіями, показавши, що Міллерд лсвідчився на Санторіні, в Греції, де пара насолоджувалась відпочинком, милуючись видом на море за романтично сервірованим столиком, оточеним квітами та свічками.
«Назавжди разом», — підписала фотографії леді Еліза, додавши емодзи червоного серця.
Ченнінг Міллерд також поділився фотографіями у своїх історіях у Instagram.
«Найкращі новини на світі. Я неймовірно рада за вас обох! Люблю вас обох усім серцем! Ідеальна пара і заручини мрії».
Міллерд є добрим другом чоловіка Амелії — Грега Маллетта (одружилися в березні 2023 року в Кейптауні), вони також разом навчалися у школі. Ченнінг має сина.