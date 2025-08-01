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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
2040
Час на прочитання
1 хв

Показала гарні фото із заручин: племінниця принцеси Діани виходить заміж

Ще одна племінниця принцеси Діани — леді Еліза Спенсер — виходить заміж.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Її коханий Ченнінг Міллерд освідчився дівчині після дев’яти років стосунків. 31 липня леді Еліза (сестра-близнючка леді Амелії Спенсер), повідомила в Instagram про заручини зі своїм давнім бойфрендом.

Дівчина поділилася трьома мальовничими фотографіями, показавши, що Міллерд лсвідчився на Санторіні, в Греції, де пара насолоджувалась відпочинком, милуючись видом на море за романтично сервірованим столиком, оточеним квітами та свічками.

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

«Назавжди разом», — підписала фотографії леді Еліза, додавши емодзи червоного серця.

Ченнінг Міллерд також поділився фотографіями у своїх історіях у Instagram.

/ © Instagram.com/elizavspencer

© Instagram.com/elizavspencer

«Найкращі новини на світі. Я неймовірно рада за вас обох! Люблю вас обох усім серцем! Ідеальна пара і заручини мрії».

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Міллерд є добрим другом чоловіка Амелії — Грега Маллетта (одружилися в березні 2023 року в Кейптауні), вони також разом навчалися у школі. Ченнінг має сина.

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

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