Показала майстерність: Леді Луїза зробила ідеальний останній реверанс перед бабусею королевою Єлизаветою ІІ

Онука королеви Єлизавети II – леді Луїза Віндзор – старша донька графа та графині Весекських, вшанувала пам'ять бабусі під час служби в середу у Вестмінстер-голі.
Леді Луїза зробила низький і гарний реверанс, коли родичі по черзі підходили до труни монархині, щоб продемонструвати останню шану.
18-річна дівчина стояла поруч зі своїм молодшим братом Джеймсом, віконтом Северном, який, як і належить особам чоловічої статі, схилив голову донизу в той час, коли його сестра робила реверанс.
Раніше ми розповідали, як постаралася у реверансі герцогиня Сассекська Меган. Її останній реверанс королеві був дуже низький та красивий.
Також гарно зробила реверанс принцеса Уельська, Кетрін. Але вона давно володіє мистецтвом реверансу, оскільки є членом британської королівської родини вже одинадцять років.
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