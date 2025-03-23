Показала нове фото доньки: принцеса Беатріс написала есе про досвід передчасних пологів

У січні 2025 року принцеса Беатріс поділилася радісною новиною про те, що у неї та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці народилася друга дочка, яку назвали Афіна. Щасливе оголошення сім'ї прийшло після тижнів сильного занепокоєння після того, як Беатріс дізналася, що її дочка, швидше за все, народиться передчасно.

В особистому есе для британського Vogue принцеса Йоркська розповіла про важкий період своєї другої вагітності, а сайт поділився новими знімками сім'ї з новонародженою дочкою.

Новонароджена дочка принцеси Беатріс — Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Ніщо не підготує вас до моменту, коли ви зрозумієте, що ваша дитина народиться раніше часу. Так мало контролю. Чи народиться вона здоровою? Чи будуть ускладнення? Як ви поєднуватимете частину сімейного життя, намагаючись зберегти крихітну людину в безпеці та добробуті? Ви знаєте, що коли ваша дитина з'явиться на світ, лікарі та акушерки будуть поруч, роблячи все можливе, щоб вона змогла пережити ці складні перші дні. Але ви гадки не маєте, як усе це відбуватиметься, що станеться далі. Невизначеність залишає вас із непереборним страхом невідомості”, - так починає своє есе принцеса.

Далі вона докладніше розповідає про досвід пологів, медичну команду та підтримку, яка дуже важлива для жінки в такий період.

Принцеса Беатріс з дочкою Афіною, фото: instagram.com/britishvogue

"Моя друга дочка, Афіна Елізабет Роуз, народилася 22 січня. Я так багато дізналася з цієї подорожі вагітності — останні етапи якої я провела з усіма цими питаннями, що крутяться в моїй голові. Після рутинних сканувань ми зрозуміли, що наша дитина потребує пильного спостереження, і зрозуміли, що нам потрібно підготуватися до раннього прибуття. Те, що я дізналася в цьому процесі, було упокорюючим: розуміння набагато більшого про наші чудові людські тіла, але також, найбільше, чого ми не знаємо.

Багато в чому, довгий час жіноче здоров'я не було на порядку денному. Ви можете спробувати і спланувати вагітність якнайкраще, але іноді у вашого тіла — або вашої дитини — є інші ідеї, які в деяких випадках можуть призвести до передчасних пологів. На щастя, з технологіями, що постійно розвиваються в руках лікарів, акушерок і медсестер, щодня досягається все більший прогрес у розумінні унікальних ускладнень, які можуть супроводжувати передчасну вагітність.

Я б описала себе як технологічну оптимістку, і моя кар'єра на сьогоднішній день була зосереджена на тому, як дослідження та краща аналітика даних можуть запропонувати інструменти тим, хто шукає глибшого розуміння. Враховуючи цей досвід — і йдучи за моїм власним досвідом вагітності, я опинилася в стані пристрасної молодої матері, яка хоче працювати над пошуком відповідей для жінок у всьому світі. Я хочу зробити все можливе, щоб запевнити ті сім'ї, чиї діти можуть з'явитися на світ раніше, що вони не самотні.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Не має значення, хто ви і звідки ви родом, так багато елементів вагітності універсальні. У мене було незвичайне життя, але мої радості та страхи під час вагітності та материнства такі самі, як у мільйонів інших жінок по всьому світу. Як і безліч інших майбутніх мам, я лежала без сну протягом декількох тижнів перед пологами, намагаючись стежити за кожним рухом дитини в моєму животі і запитуючи себе тисячу разів: "А що, якщо станеться це або що, якщо станеться те?".

Мені дуже пощастило, що за мною пильно спостерігала медична бригада, і я чудово розумію, як мені пощастило. Це рушійна сила в мені зробити все можливе, щоб допомогти там, де я можу. Афіна народилася здоровою, за кілька тижнів до передбачуваної дати пологів. Вона була такою крихітною, що потрібно більше кількох тижнів, щоб сльози полегшення висохли, і щоб життя з нашою здоровою дитиною стало відчуватися реальним. Її ноги були такі маленькі — майже такого ж розміру, як лапки в одного з м'яких кроликів моєї старшої дочки.

Я дуже рада повідомити вас, що Афіна зараз почувається дуже добре, я маю ще кілька відповідей на те, що сталося, але досі немає точного пояснення. Озираючись на ці місяці чистого занепокоєння, я сповнена рішучості зробити більше, щоб допомогти іншим знайти відповіді на питання про ускладнення, які можуть призвести до передчасних пологів — питання, які визначали мої дні (й ночі) під час вагітності.

Мені пощастило, що я змогла звернутися до чудової команди в госпіталі Челсі та Вестмінстера та до керівництва професора Марка Джонсона. Вперше я дізналася про його роботу від друзів, які підтримують Borne, організацію, яку він заснував із місією покласти край передчасним пологам. Тепер я покровителька Borne, дуже особисте призначення, яким, як і з багатьма організаціями, які я підтримую, я дуже пишаюся. Кажуть, що проблема, вирішена спільно, — це проблема, зменшена вдвічі, і, як і в моїй роботі з дислексією, я сподіваюся зробити все можливе, щоб підтримати інших, таких як я", — відверто написала принцеса Беатріс.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці вони виховують двох дочок – молодшу Афіну та старшу Сієнну.

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