Показала новий лук і фотографувалася з медиками: королева Максима на заході

У королеви Нідерландів Максими дуже насичений графік роботи.

Вчора, 17 листопада, її Величність відвідала нову лікарню Амфія у Бреді, Нідерланди. Максима зустрілася з медичними співробітниками та люб'язно зробила після зустрічі спільне фото з ними.

Королева Максима / Getty Images

Цього дня королева-консорт одягла сукню в строкатий принт, яку доповнила широким шкіряним поясом винного кольору на талії із золотою пряжкою, сумкою в тон, яку останнім часом носить часто, і високими чоботями зі шкіри на підборах кольору марсала. Максима зробила світлий манікюр і доповнила образ сережками з червоним камінням. Також вона була у бежевій захисній масці.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима любить сукні. Нещодавно під час візиту до Норвегії Її Величність з'явилася на заході у блідо-блакитній максісукні від Claes Iversen, з круглими вирізами, прикрашеними золотом. Образ королеви був дуже цікавим. Втім, Максима майже завжди має стильний вигляд.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

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