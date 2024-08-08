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Показала рідкісний кадр: Сара Йоркська привітала дочку принцесу Беатріс із днем народження

Показала рідкісний кадр: Сара Йоркська привітала дочку принцесу Беатріс із днем народження

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Фото: Associated Press

8 серпня принцеса Йоркська Беатріс святкує 36-й день народження.

Її мама Сара з цього приводу опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому заскочена зі своєю дівчинкою.

"З днем ​​народження, моя чудова Беатрісо. Ти найчудовіша дочка, мати, мачуха, сестра, дружина і жінка! Для мене велика честь мати можливість вчитися у тебе щодня. Ти продовжуєш надихати мене і оточуючих своїм теплом, цікавістю та інтересом до життя. Я тебе люблю. З днем народження!".

На знімку Сара притискається обличчям до дочки, а в тої заплющені очі і вона, немов присіла донизу. Цей ніжний момент між матір'ю та дочкою було знято на фото.

Нагадаємо, ми також зібрали для вас цікаві факти про внучку королеви Єлизавети ІІ у день її народження.

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