Суспільство
288
1 хв

Показала стрункі ноги: принцеса Марія-Олімпія з'явилася на Тижні моди в незвичайному міні

Єдина дочка і старша дитина грецького принца Павлоса і кронпринцеси Греції Марі-Шанталь гарно проводить час у США.

Юлія Каранковська
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Поки одні принцеси демонструють ділові образи на робочих зустрічах, грецька принцеса Марія-Олімпія насолоджується світським життям. 29-річну дівчину помітили на Тижні моди в Нью-Йорку, де вона відвідала показ бренду Brandon Maxwell.

Марія-Олімпія вбралася в стильне і трендове вбрання в піжамному стилі, а зокрема картату сорочку і мінішорти, якими підкреслила ноги і красиву бронзову засмагу. Також Марія-Олімпія практично відмовилася від макіяжу, взула мюлі ALAÏA і завершила образ чорною сумкою.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Раніше ці мюлі ALAÏA принцеса вже носила неодноразово. Якось вона опублікувала серію фотографій у романтичному палтьє-комбінації від люксового бренду Loro Piana і цьому взутті.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

288
