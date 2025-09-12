- Дата публікації
Показала стрункі ноги: принцеса Марія-Олімпія з'явилася на Тижні моди в незвичайному міні
Єдина дочка і старша дитина грецького принца Павлоса і кронпринцеси Греції Марі-Шанталь гарно проводить час у США.
Поки одні принцеси демонструють ділові образи на робочих зустрічах, грецька принцеса Марія-Олімпія насолоджується світським життям. 29-річну дівчину помітили на Тижні моди в Нью-Йорку, де вона відвідала показ бренду Brandon Maxwell.
Марія-Олімпія вбралася в стильне і трендове вбрання в піжамному стилі, а зокрема картату сорочку і мінішорти, якими підкреслила ноги і красиву бронзову засмагу. Також Марія-Олімпія практично відмовилася від макіяжу, взула мюлі ALAÏA і завершила образ чорною сумкою.
Раніше ці мюлі ALAÏA принцеса вже носила неодноразово. Якось вона опублікувала серію фотографій у романтичному палтьє-комбінації від люксового бренду Loro Piana і цьому взутті.