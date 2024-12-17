Показали дітей: Меган та Гаррі здивували своєю різдвяною листівкою

На колажі, представленому фондом Сассекських The Archewell Foundation, кілька фотографій із різних заходів, які цього року відвідали Меган та принц Гаррі. А також є одне свіже фото, де пара зазнімкована з дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет. Це справді рідкісний кадр, адже Меган і Гаррі виховують дітей далеко від преси та публіки.

На листівці герцога та герцогині Сассекських зображено нову фотографію їхніх дітей, 5-річного Арчі та 3-річної Лілібет. Діти знято ззаду, коли вони схвильовано біжать до своїх батьків, а ті обіймають їх. Сім'я, схоже, того дня була на прогулянці із собаками.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

"Від імені офісу принца Гаррі та Меган, герцога та герцогині Сассекських, Archewell Productions та Archewell Foundation", — свідчило повідомлення на листівці. "Бажаємо вам щасливого святкового сезону та радісного нового року", — написано на листівці.

До колажу також увійшли п'ять інших знімків принца Гаррі та Меган з їхніх поїздок до Нігерії та Колумбії цього року.

Незважаючи на те, що Сассекські майже п'ять років тому відмовилися від обов'язків членів королівської сім'ї, які діють, вони зберегли традицію ділитися різдвяними листівками, як і інші члени королівських сімей.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

Нагадаємо, ми також раніше показали вам, який вигляд має листівка короля Чарльза та королеви Камілли.

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