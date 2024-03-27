Показали нове фото: молодшому синові принцеси Софії та принца Карла Філіпа виповнилося три роки

Шведська принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп виховують трьох синів.

Молодша дитина королівського подружжя народилася 26 березня 2021 року в лікарні Дандерюд, йому дали ім'я Джуліан Герберт Фольке, герцог Галландський.

Вчора білявому хлопчику, який дуже схожий на свою матір Софію, виповнилося три роки. З цієї нагоди в акаунті його батьків у Instagram було опубліковано нове фото іменинника.

"Сьогодні ми відзначаємо 3 роки з тобою, коханий Джуліан", — підписала кадр принцеса Софія, додавши до підпису серце.

Джуліан має двох старших братів – принца Габріеля, який народився 2017 року і принца Олександра – він з'явився на світ 2016 року.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп із синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

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