Показали нового члена родини: Джо та Джилл Байдени з'явилися на віртуальній зустрічі з цуценям

У сім'ї Байденів поповнення – вони завели нове цуценя і навіть взяли його на віртуальну зустріч.

Президент США Джо Байден і перша леді Джілл Байден разом з їхнім новим псом, німецькою вівчаркою по кличці Командор, провели віртуальну зустріч з військовослужбовцями США, які несуть службу в різних куточках світу, щоб подякувати їм за службу, а також побажати щасливого Різдва.

Джілл та Джо Байден / Getty Images

Для віртуальної зустрічі перша леді обрала червону сукню міді від бренду Brandon Maxwell з короткими рукавами, поясом та трохи розкльошеною спідницею на подолі. Доповнила перша леді свій образ лаконічною прикрасою на шиї, макіяжем та укладанням, а також яскраво-червоними туфлями-човниками від бренду Marion Parke. На руці у Джілл Байден виблискував золотий годинник від Cartier. Президент обрав класичний темно-синій костюм, білу сорочку та смугасту краватку.

Джілл та Джо Байден / Getty Images

Джілл та Джо Байден / Getty Images

Нагадаємо, що нове цуценя пара завела зовсім нещодавно, а донедавна президент США мав дві німецькі вівчарки — трирічного Майора і тринадцятирічного Чемпіона, однак у червні цього року старий пес помер. Кумедним роликом із новим цуценям президент США поділився у соцмережах.

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