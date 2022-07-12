Показали реалії війни: в Амстердамі відкрилася виставка українського мистецтва

В Амстердамі відкрилася виставка "Захоплений будинок" (The Captured House), до якої увійшли твори сучасних українських митців, що документують війну в Україні та спонукають міжнародну аудиторію до роздумів про неї.

Понад 200 творів від 50 українських митців можна побачити в амстердамському культурному хабі DOOR OPEN SPACE (TT Vasumweg 31) до 15 липня. Виставка заохочує відвідувачів до діалогу про Європу як "наш спільний дім" та візуалізує війну через графічне зображення спротиву російській агресії.

Фото Іванна Леонова

Фото Іванна Леонова

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

"Ми запрошуємо всю Європу на особисту розмову. Наші митці залишаються в Україні, бо не можуть виїхати або свідомо хочуть пропустити особистий досвід війни через творчість, аби якомога більше людей в усьому світі дізналися, що відбувається в Україні зараз. Виставка розповідає історії, після яких ваше бачення війни може змінитися кардинально", – говорить кураторка проєкту Катя Тейлор.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

"У нас намагаються відібрати наш дім. Дім, де наші родини роками жили в мирі та злагоді. Після важких ракетних бомбардувань та терору тисячі щасливих родинних фотографій та спогадів розчинилися в жахливих кадрах понівечених будинків та знищених життів. Десятки тисяч життів, які вже не повернеш. Так наш будинок виглядає сьогодні. Понад 12 мільйонів українців покинули свої оселі та знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, сподіваючись, що одного дня вони повернуться в Україну, щоб відновити зруйновані стіни та зранені душі", – розповідає надзвичайний та повноважний посол України у Нідерландах Максим Кононенко.

Пресслужба

Пресслужба

Понад 200 картин, малюнків, фотографій, скульптур та інсталяцій виставки "Зруйнований будинок" від 50 сміливих сучасних українських митців репрезентують художнє осмислення катастрофи під час війни в Україні, що розгортається на наших очах.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Серед учасників проєкту: Алевтина Кахідзе, Влада Ралко, Дар’я Кольцова, Михайло Рай, Kinder Album, Євген Малолєтка, Макс Левін, Гамлет Зіньківський, Ігор Гусєв, Маша Шубіна, Золотар (Олексій Золотарьов), Стас Жалобнюк, Володимир Будніков та інші.

Пресслужба

"Частина учасників виставки залишилася жити та працювати в Києві, Харкові, Херсоні, Донецьку та інших українських містах. Їхні твори, які ми сьогодні можемо побачити в Амстердамі, проливають світло на події російського вторгнення. Війна не здатна зупинити їхній креатив. Ці люди використовують силу уяви в той час, як їхні міста та будинки перебувають в оточенні ворога. Їхня творчість єднає нас з відвагою, хоробрістю та стійкістю українців", - сказала заступниця міського голови Амстердаму Турія Меліані.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

"Творчість – найкращий спосіб бути залученим та розповідати історії. Війну не закінчено! Давайте пам’ятати та говорити про це. Війна може прийти куди завгодно, тож нам важливо залишатися напоготові”, - зауважив засновник фонду DOOR FOUNDATION та культурного хабу DOOR OPEN SPACE Чафік Бенні.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Фото Іванна Леонова

Фото Таня Шуліка

Фото Таня Шуліка

Фото Таня Шуліка

Фото Таня Шуліка

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