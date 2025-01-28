Показали селфі: принцеса Євгенія із чоловіком Джеком сходили до ресторану в Лондоні

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк відвідали захід у Лондоні зі своєю подругою – співачкою Еллі Голдінг.

Принцесу Йоркську, її чоловіка та подругу бачили у ресторані Chiltern Firehouse у Лондоні, який користується популярністю у багатьох знаменитостей та членів королівської родини. Всі троє були одягнені в чорне і принцеса, схоже, зробила це селфі.

Принцеса Євгенія, Еллі Голдінг та Джек Бруксбенк, фото: Instagram

Еллі товаришує не лише з Євгенією, яка познайомила її з чоловіком Каспаром Джопліном. Колишня пара, яка одружилася 2019 року, пізніше оголосила про своє розставання на початку 2024 року. Дружить співачка і з сестрою Євгенії – принцесою Беатріс, яка зараз чекає на другу дитину і рідко з'являється на публіці.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та сином Крістофером / Фото: Associated Press

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