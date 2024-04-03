Показали, як на виставку ходили: Меган та Гаррі опублікували нові світлини

Минулого місяця, 21 березня, принц Гаррі та Меган Маркл відвідували зірковий захід на честь колекції афроамериканського мистецтва та історії Кінсі. Разом із ними того дня захід відвідала і мама Меган – Доріа.

Герцогиня Сассекська приїхала того дня в пальті-накидці з квітковою вишивкою Carolina Herrera, вартістю 3793 долари, у штанях та взута у класичні балетки. Також свій образ Меган доповнила годинником Сartier та браслетом Love від цього ж бренду, а також одягла тенісний браслет Ariel Gordon Jewelry.

Тепер на сайті Сассекських опублікували більше фотографій з виставки. Поки Гаррі та Меган спілкувалися з гостями та розглядали твори мистецтва, Доріа сфотографувалася з мамою Бейонсе – Тіною Ноулз.

Відомо, що відзначена нагородами колекція експонується в Музеї Голокосту в Г'юстоні до червня 2024 року.

Тим часом днями герцогиня Сассекська відвідала дитячу лікарню в Лос-Анджелесі, фотозвіт цього візиту опублікували в Instagram клініки.

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