Поки Беатріс та Едо у відпустці: Сара Йоркська взяла на себе роль няні

Сара Йоркська, яка нещодавно перенесла операцію з видалення раку грудей, розповіла у своєму новому подкасті про те, що взяла тимчасово на себе обов'язки няні по догляду за своєю дворічною онукою Сієнною. Малечу привезли до Королівської ложі, де Сара живе разом зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю.

"Беатріс і Едо у від'їзді, так що Джі-Джі за головного, це дійсно досить кумедно. Мені хотілося, щоб Сієнна прийшла і сказала: "Джі-Джі, давай пограємо, і тепер щохвилини вона хоче прийти і грати!", — розповіла Сара, пише Hello!

Любляча бабуся описала свою онучку як "чудову маленьку дівчинку" і детально описала, як вона тягне спідницю своєї бабусі, стрибає у своїх уггах і шльопає по калюжах. "Зараз вона контролює бабусю та дідуся", — додала Сара.

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Куди саме Беатріс та Едоардо вирушили у подорож Сара не повідомила. Поїздка, ймовірно, була присвячена дню народження принцеси Беатріс. Саме в день свята подружжя повернулося і провело цей час разом зі своєю родиною.

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