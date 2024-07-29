Поки Камілла була на перегонах: король Чарльз відвідав улюблене місце у Сандрінгемі

Король Чарльз зараз перебуває в Сандрінгемі напередодні своєї поїздки до шотландського Балморалу на літні канікули.

Вчора монарх відвідав церковну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, ту саму, де члени королівської родини зазвичай збираються на Різдво.

75-річний король був у піднесеному настрої. Він одягнув світло-сірий костюм у клітинку, сорочку в тонку смужку і краватку в принт червоних блискавок і махав публіці, яка прийшла до церкви привітати його. Образ король доповнив коричневими замшевими черевиками.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Син королеви Єлизавети II обрав Сандрінгем місцем відпочинку для відновлення сил під час лікування раку, яке він досі проходить. Швидше за все, його вибір припав саме на цю резиденцію через безпосередню близькість до Лондона та його медичне обслуговування, а також її віддалене розташування далеко від міської суєти.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла, нагадаємо, у вихідні була помічена в Аскоті в компанії свого колишнього чоловіка Ендрю Паркер-Боулза. Вони дивилися кінні змагання.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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