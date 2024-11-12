Поки Камілла на лікарняному: король Чарльз у чудовому настрої вітав короля Бахрейну у Віндзорі

Король Чарльз прийняв короля Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа під час аудієнції у Віндзорському замку.

Король Королівства Бахрейн прибув із візитом до Великої Британії. Окрім Чарльза гостя зустрічали бійці 1-го батальйону Уельської гвардії.

Король Чарльз III і король Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа / Фото: Associated Press

Король Чарльз був одягнений у довге сіре пальто та сині штани і перебував, схоже, у чудовому настрої. А король Хамад обрав національний костюм для появи на зустрічі.

Король Чарльз III і король Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа / Фото: Associated Press

"Його Величність привітав Його Величність короля Бахрейна Хамада у Віндзорському замку вчора. Король Хамад був запрошений оглянути Почесну варту, яка складалася з 1-го батальйону валлійських гвардійців", — йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Король Чарльз III і король Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа / Фото: Associated Press

Зазначимо, що королева Камілла, дружина Чарльза, зараз не виконує своїх королівських обов'язків, оскільки перебуває на лікарняному. Нещодавно палац поділився подробицями, що з нею трапилося.

Король Чарльз III і король Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа / Фото: Associated Press

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