Поки Камілла в Ірландії: король Чарльз у фраку з'явився на аудієнції

Поки його дружина королева Камілла перебуває в Північній Ірландії, де поділилася новинами про стан здоров'я монарха, Чарльз прийняв пана Нг Тек Гіна, коли він вручив у Лондоні грамоти свого попередника і свої власні доручення на посаді Верховного комісара Республіки Сінгапур.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річний Чарльз мав хороший вигляд і був одягнений у чорний фрак, білу сорочку та сірі штани у тонку смужку, а взутий у чорні шкіряні туфлі.

Король Чарльз III та Нг Тек Гіна / Фото: Associated Press

На жаль, король не зміг приєднатися до Камілли в Північній Ірландії, оскільки він зараз виконує обмежену кількість обов'язків, доки триває його лікування від раку, який йому діагностували у лютому 2024 року.

Король Чарльз III та Нг Тек Гіна / Фото: Getty Images

Проте у королівської сім'ї вже готовий план у разі смерті короля. Але це не пов'язано з фейками, які нещодавно з'явилися в Мережі, нібито монарх помер, а є просто дотриманням протоколу. Ця операція називається "Менайський міст" і у королеви Єлизавети II також була подібна операція.

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