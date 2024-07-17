Поки Камілла відвернулася: короля Чарльза поцілувала інша жінка

Король Чарльз та королева Камілла провели два дні на Нормандських островах — Джерсі та Гернсі. У межах цього візиту пара багато спілкувалася з місцевими жителями та пройшлася вулицями. Під час одного із заходів із королем стався кумедний та несподіваний випадок.

Одна з шанувальників монарха – 91-річна жінка на ім'я Кетлін Моріарті – поцілувала Чарльза. Коли король підійшов до натовпу щоб привітатись вона попросила поцілунок і Чарльз не відмовив. Згадуючи інцидент, Кетлін розповіла глядачам:

"Я сказала йому: "Будь ласка, можна я вас поцілую?" І він підставив мені щоку. Я просто зробила це! Я не планувала цього, і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада".

If you can't do it when you are 91 years old, when can you?

Kathleen from Guernsey says she's never kissed a King before, але now she most definitely has!! pic.twitter.com/qciI3BMcOW — Chris Ship (@chrisshipitv) July 16, 2024

"It was very nice!"



91-year-old Kathleen Moriarty took її chance and gave King Charles a peck!



Закінчити повні updates of royal visit here https://t.co/FmHYrqHVuQ pic.twitter.com/mpeupHRic5 — BBC Guernsey (@BBCGuernsey) July 16, 2024

Нагадаємо, що минулого року одна з шанувальниць вирішила доторкнутися до королеви Іспанії Летицію рукою за обличчя, але та не захотіла такої близькості і вчасно вивернулася від жінки. Інцидент також потрапив на фото.

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