Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поки Камілла відвернулася: короля Чарльза поцілувала інша жінка

Поки Камілла відвернулася: короля Чарльза поцілувала інша жінка

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Зазвичай суворі королівські протоколи такого не дозволяють, але Чарльз вирішив поступитися шанувальниці.

Король Чарльз та королева Камілла провели два дні на Нормандських островах — Джерсі та Гернсі. У межах цього візиту пара багато спілкувалася з місцевими жителями та пройшлася вулицями. Під час одного із заходів із королем стався кумедний та несподіваний випадок.

Одна з шанувальників монарха – 91-річна жінка на ім'я Кетлін Моріарті – поцілувала Чарльза. Коли король підійшов до натовпу щоб привітатись вона попросила поцілунок і Чарльз не відмовив. Згадуючи інцидент, Кетлін розповіла глядачам:

"Я сказала йому: "Будь ласка, можна я вас поцілую?" І він підставив мені щоку. Я просто зробила це! Я не планувала цього, і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада".

Нагадаємо, що минулого року одна з шанувальниць вирішила доторкнутися до королеви Іспанії Летицію рукою за обличчя, але та не захотіла такої близькості і вчасно вивернулася від жінки. Інцидент також потрапив на фото.

Читайте також:

Повернення короля! Чарльз ІІІ - знову на роботі!

Повернення короля! Чарльз ІІІ - знову на роботі!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новини королівських родин
Наступна публікація