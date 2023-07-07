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Поки король у від'їзді: невідомий чоловік влаштував бунт біля головного входу до Букінгемського палацу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Поки король у від'їзді: невідомий чоловік влаштував бунт біля головного входу до Букінгемського палацу

Букінгемський палац / Фото: Associated Press

Букінгемський палац – офіційна резиденція короля Чарльза III та королеви Камілли. І хоча вони там не живуть, все ж саме там найчастіше відбуваються різноманітні офіційні заходи, аудієнції та прийоми.

Повідомляється, що невідомий чоловік прикував себе кайданками до головних воріт Букінгемського палацу та погрожував нашкодити собі, але, на щастя, в пригоду швидко втрутилися поліцейські.

Австралійська журналістка Кеті Прайс, яка записала відео та опублікувала його у твітері, показала, як співробітники поліції швидко очищають територію від туристів і розбираються з інцидентом, який стався у четвер увечері.

На двох інших відео, якими поділилася журналістка, видно, як поліція просить людей залишити територію лондонського королівського палацу. Що хотів невідомий, влаштувавши такий "бунт", теж не повідомляється.

Нагадаємо, жоден член королівської сім'ї наразі не проживає у Букінгемському палаці, де ведуться масштабні ремонтні роботи. Король Чарльз і королева Камілла використовують Кларенс-хаус як свою офіційну резиденцію.

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Дата публікації
Перегляди
249
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