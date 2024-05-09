Поки король залишився осторонь: родина принцеси Діани підтримала принца Гаррі на службі у Лондоні

Рідні дядько та тітка принца Гаррі відвідали разом із ним службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла в Лондоні.

Сім'я принцеси Діани підтримала її сина на ювілейному заході, коли рідний батько – король Чарльз III, на жаль, не знайшов час на те, щоб побачитися з молодшим сином.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Граф Чарльз Спенсер та його старша сестра леді Джейн Феллоуз прибули до собору Святого Павла, де 1981 року їхня сестра леді Діана Спенсер виходила заміж за принца Уельського.

Дядько і тітка принца Гаррі продемонстрували йому свою підтримку на тлі продовження королівської кризи.

Леді Джейн Феллоуз та Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Також побачити герцога Сассекського прибутки і шанувальники. Він навіть підійшов до деяких із них потиснути руки та привітатись.

Тим часом король Чарльз III, якого запросили бути присутніми на службі в центрі Лондона, провів першу в сезоні вечірку в саду в Букінгемському палаці. Через щільний робочий графік король не зміг зустрітися з сином, хоча, кажуть, справа зовсім не в графіках батька та сина.

Король Чарльз і королева Камілла, герцог та герцогиня Глостерські та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

На вечірку в Букінгемському саду до монарха приєдналася дружина королева Камілла, а також герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна.

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