Поки королева була в лікарні: принц Чарльз провів захід в Сент-Джеймсському палаці

Поки королева була в лікарні: принц Чарльз провів захід в Сент-Джеймсському палаці

Спадкоємець королеви Єлизавети II — старший син принц Чарльз — провів урочистий захід в Сент-Джеймсському палаці.

72-річний принц Чарльз був присутній на церемонії вручення нагороди Prince's Trust Awards в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні. Премія Prince's Trust Awards присуджується молодим людям, які досягли успіху, незважаючи ні на що, підвищили свої життєві шанси і надали позитивний вплив на своє місцеве співтовариство.

Принц Уельський мав прекрасний вигляд і був одягнений в сірий костюм, світлу сорочку в дрібну клітинку і блакитну краватку. У кишені його піджака була хустка, підібрана в тон краватки.

принц Чарльз / Getty Images

Тим часом, нагадаємо, його мати 95-річна королева Єлизавета II провела ніч з середи на четвер в лікарні короля Едуарда VII, куди приїхала за наполяганням свого лікаря. Букінгемський палац уже повідомив, що з монархинею все добре, вона вже повернулася до Віндзорського замку і до роботи.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

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