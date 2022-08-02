Поки Летиція відпочиває: король Філіп VI взяв участь у вітрильних змаганнях

Вчора королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI та доньками влаштували літню фотосесію під час відвідин Картезіанського монастиря Ла Картуха у Вальдемосі.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Також чоловік королеви Летиції – король Філіп VI був зображений фотографами за своїм улюбленим заняттям у відпустці. Він взяв участь у змаганнях на борту яхти Aifos під час 40-го Кубка парусного спорту Copa Del Rey Mapfre у Real Club Nautico, який проходить щороку.

54-річний монарх був одягнений у білу футболку, сірі шорти та бейсболку та був кермовим за штурвалом.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

Минулого літа Його Величність також брав участь у цьому змаганні. Зазвичай на відпочинку іспанські монархи перебувають весь серпень і щороку їздять в те саме місце – Пальма-де-Майорку.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

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