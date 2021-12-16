Поки мама на реабілітації: діти княгині Шарлін взяли участь у святковому ярмарку

Поки княгиня Шарлін перебуває у клініці, де проходить реабілітацію, її діти відвідали новий захід.

Нещодавно принц Жак та принцеса Габріелла відсвяткували 7-річчя. Близнюки княгині Шарлін та князя Альбера II весело провели час, а палац поділився фотографіями, які були зроблені у цей святковий день.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Getty Images

А вчора принц і принцеса разом зі своєю тіткою принцесою Стефанією були присутні на роздачі різдвяних подарунків у палаці Монако в Монте-Карло. Принцеса Габріелла була у трикотажній кофті, спідниці та білих колготах, а також у жилетці та із захисною маскою на обличчі. Її брат Жак був у теплій парці та зеленій сорочці у клітинку. Він також був у масці і стояв трохи попереду своєї сестри та тітки Стефанії.

Принцеса Стефанія була в червоному картатому пальті та теплому червоному светрі з високою горловиною, а на обличчі у неї була святкова червона маска. Поки княгиня Шарлін зайнята своїм здоров'ям і перебуває на реабілітації, князеві Альберу допомагає з дітьми його сестра.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Getty Images

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