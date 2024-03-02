Поки принцеса Кейт на лікарняному: принцу Вільяму передали ще один милий подарунок для дружини

Принц Вільям здійснив поїздку до Уельсу без своєї дружини принцеси Кетрін.

Принц Уельський відвідав школу Ysgol yr Holl Saint в Рексхемі і приїхав, щоб подивитися, як школа святкує День Святого Давида.

Під час візиту принцу знову передали подарунок для його дружини принцеси Кетрін, яка все ще перебуває на лікарняному після операції на черевній порожнині, яку їй зробили у січні. Для принцеси передали букет квітів. Також подарунки передали для трьох дітей пари – принцеси Шарлотти, принців Джорджа та Луї.

У соцмережі X Radio City News опублікували відео, де видно, як троє учнів подарували принцу Вільяму іграшки червоного дракона (символ, що з'являється на національному прапорі Уельсу) для дітей.

“I'll pass those on the Catherine”



Принцеві William збирається жити на @AllSaintsCIW у Wrexham як їх жити його подарунки для Джорджа, Charlotte і Louis і набір flowers. pic.twitter.com/MHtvD02Ebd — Radio City News (@RadioCityNews) March 1, 2024

Потім принц Уельський прийняв великий букет і сказав: "Я теж передам його Кетрін".

Річард Гетвуд, директор школи, розповів журналістам People, що "було фантастично" побачити принца Вільяма в гостях. Адміністратор школи каже, що принца Уельського зворушили в'язані гачком дракони "для кожного з його дітей як подарунок з Уельсу".

У соцмережах Кенсінгтонського палацу також опублікували фотографії із заходу.

Great to be in Wrexham today. Перший, вивчаючи роботу All Saints School, керуючи своїми своїм brilliant Eisteddfodau.



Braf bod yn Wrecsam heddiw. Yn gyntaf oll, awn i weld y gwaith mae Ysgol yr Holl Saint wedi bod yn ei wneud i gynnal eu heisteddfodau gwych eu hunain. pic.twitter.com/PL10EPepQq — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 1 березня 2024

Нагадаємо, раніше цього тижня, коли Вільям відвідав синагогу Західної Мармурової арки в Лондоні, де для його дружини Кетрін також передали зворушливий букет.

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