Поки Путін випускає крилаті ракети по Україні, його коханка Кабаєва провела фестиваль у Москві

Поки Путін випускає крилаті ракети по Україні, його коханка Кабаєва провела фестиваль у Москві

Подружка "фюрера" живе в Росії. Зі Швейцарії пані Кабаєву, схоже, давно вигнали.

Тільки вчора диктатор Путін віддав черговий наказ випустити сім крилатих ракет по Одесі, внаслідок чого загинуло 6 людей, серед яких 3-місячна дівчинка та її мама.

Всупереч інформації, що з'явилася в пресі, про те, що друзі Кабаєвої просять її звернутися до Путіна із закликом зупинити війну, спортсменка робить вигляд, що нічого не відбувається. Учора, наприклад, у московському спорткомплексі "ВТБ Арена" відбувся фестиваль художньої гімнастики "Аліна", як пише пропагандистське видання Spletnik, цього року він був присвячений Великій Вітчизняній війні.

Аліна Кабаєва / www.spletnik.ru

Кабаєва з'явилася там у рожевій сукні з глибоким декольте і з георгіївською стрічкою на грудях. На сцену вийшла під пісню "День перемоги" у виконанні Лева Лещенка та виголосила промову.

Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

"Ця подія, яка не сягає минулого (Велика Вітчизняна війна), вона залишається з нами, тому що ця велика перемога утвердила наше право на життя. Поганий той народ, який не пам'ятає цю історію, а ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо і пишаємося подвигом нашого великого багатонаціонального народу. Наш фестиваль сьогодні — це данина пам'яті, подяка народу-переможцю. Це наш букет квітів вічному вогню перемоги", — сказала Аліна.

Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Цинізм всього вищесказаного вражає. А от українці точно не забудуть ніколи жодної крилатої ракети, випущеної у наших людей.

Аліна Кабаєва / www.spletnik.ru

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