Поки Шарлін лікується: князь Альбер II забрав дітей зі школи

Князь Альберт II вніс деякі зміни у освіту своїх дітей – принца Жака та принцеси Габріелли.

Спадкоємці князя тепер не відвідують школу, як це було раніше, а перебувають на домашньому навчанні, яке надає приватна школа L'Institution François d'Assise-Nicolas Barré в Монако. Щоб діти почувалися, як звичайні діти, разом із ними у класі, що розташований у княжому палаці, навчаються кілька їхніх друзів. Ймовірно, за теперішніх обставин, коли мати близнюків княгиня Шарлін перебуває в клініці, це найкращий варіант для навчання. Про це розповів князь Альбер ІІ в інтерв'ю Paris Match.

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

Також раніше Альбер II офіційно підтвердив, що його дружина Шарлін перебуває за межами Монако в клініці. Але тепер діагноз Її Високості публічно не розголошується. Передбачається, що Шарлін має проблеми з психічним здоров'ям.

Втім, князь Альбер каже, що планує разом із дітьми відвідати дружину. Можливо, це буде наступної п'ятниці, коли діти святкуватимуть своє 7-річчя.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

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