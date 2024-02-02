Поки вона відновлюється після операції: у соцмережі опублікували новий ролик із принцесою Уельською

Поки принцеса Уельська продовжує відновлюватися після операції на черевній порожнині вдома, вона також святкує першу річницю спеціального проєкту, близького до її серця.

Королівський фонд поділився цього тижня в Instagram відео, присвячене річниці кампанії Shaping Us, яку принцеса Уельська запустила в січні 2023 року, щоб ще більше акцентувати увагу на важливості перших років життя дітей.

"Який рік минув від моменту запуску #ShapingUs!" Центр раннього дитинства Королівського фонду підписав новий пост в Instagram. "Наша кампанія наголошує на унікальній важливості раннього дитинства. Від вагітності до п'ятирічного віку наш мозок розвивається швидше, ніж у будь-який інший період нашого життя. Наш досвід, оточення та стосунки в цьому дуже ранньому віці формують дорослих, якими ми стаємо і суспільство, яке ми створюємо разом", — зазначено у підписі.

У ролику були представлені уривки за участю принцеси Кейт під час багатьох заходів, які вона провела за останні 12 місяців, пов'язаних із Shaping Us. Її робота приводила її в різні місця: від занять у класі з дітьми до поля для регбі, коли у червні вона відвідала регбійний клуб Мейденгеда, щоб поговорити про вплив чоловіків-вихователів та спорту на дітей. На фрагменті також показано Кейт на сеансі, де вона сідає на підлогу, щоб грати з дітьми з особливими потребами, та на Національному симпозіумі Shaping Us у Музеї дизайну в центрі Лондона у листопаді, де Кейт виступила з програмною промовою перед експертами у цій галузі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Наразі принцеса Уельська перебуває вдома у Віндзорі, де відновлюється після операції на черевній порожнині. Попередні два тижні Кейт провела у лондонській клініці.

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