Покійна королева Єлизавета II критикувала весільну сукню Меган Маркл: що вона сказала

У книжці розповідається про те, що покійні королева Єлизавети II і принц Філіп порівнювали Меган з Волліс Сімпсон — американською актрисою, дружиною короля Едуарда VIII (дядька Єлизавети II), що заради коханої зрікся трону. Монархиня вважала весільну сукню Меган Маркл від Givenchy "занадто білою" для розлученої жінки.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі у Віндзорі 19 травня 2018 року. Однак це було друге весілля колишньої акторки, оскільки від 2011 по 2013 рік вона була одружена з голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном.

Від того часу, як Гаррі та Меган заручилися 2017 року, Меган стали порівнювати з Волліс Сімпсон, розлученою американкою, чиї стосунки з Едуардом VIII призвели до того, що він зрікся престолу 1936 року і новим королем Великої Британії став батько Єлизавети – король Георг VI, пише express.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Проте, Волліс Сімпсон була набагато менш популярною серед королівської родини, ніж герцогиня Сассекська. Письменниця стверджує у книжці, що покійній королеві спочатку дуже подобалася Меган. Але її чоловік принц Філіп, ніби відчував щось недобре і попереджав, що їй слід бути "обережною". Філіп говорив, що схожість між Меган і дружиною Едуарда була "надприродною", хоча пані Сімпсон не обрала носити біле, коли виходила заміж за Едуарда 1937 року, натомість обравши блідо-блакитний колір сукні.

Герцог Віндзорський Едуард та Волліс Сімпсон у день свого весілля / Фото: Associated Press

"На думку монархині, розлученій жінці, яка одружується в церкві, було недоречно мати вигляд незайманої", — написала Інгрід Сьюард у книжці.

Герцог Віндзорський Едуард та Волліс Сімпсон у день свого весілля / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Меган Маркл повторила весільний образ першої європейської темношкірої принцеси. Тобто просто його скопіювала.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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