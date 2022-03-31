Покликання брехати і красти: що відомо про головну кремлівську пропагандистку Маргариту Симоньян

Одна з головних та найвідоміших путінських пропагандисток 41-річна Маргарита Симоньян є головною редакторкою телеканалу RT, міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства "Sputnik".

Що ми знаємо про пропагандистку, проти якої запровадили персональні санкції одночасно Україна, Євросоюз, Канада, Велика Британія та Австралія.

Маргарита Симоньян народилася в вірменській сім'ї в Краснодарі, у шкільні роки рік жила в США за програмою обміну, мабуть, саме цього часу вона так люто зненавиділа Америку і критика цієї країни стала головним джерелом її натхнення та добробуту.

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Згодом Маргарита закінчила журналістський факультет та школу телевізійної майстерності.

Кар'єру свою пропагандистка розпочала з висвітлення, природно, у потрібному світлі, Чеченської війни. Продовжила висвітлення трагедії у Беслані. Від початку нульових Симоньян переїжджає до Москви і дуже швидко потрапляє до президентського пулу журналістів.

Вочевидь, що на ниві пропаганди Маргарита демонструвала неабиякі здібності, які дозволили їй у 25 років очолити свіжостворений канал Russia Today. Наступний кар'єрний крок – це керівництво агентством "Росія сьогодні" та інформаційним агентством "Sputnik".

Не менший інтерес становить особисте життя Симоньян. Довгий час у пропагандистки був роман із одруженим з актрисою Альоною Хмельницькою режисером Тиграном Кеосаяном. Перша їхня спільна дитина народилася у Симоньян у той час, коли Тигран був ще одружений. Народження позашлюбної дитини не підштовхнуло режисера до розлучення, і через 5 місяців після народження дочки Маргарита завагітніла вдруге. Розлучився Кеосаян лише влітку 2014 року, а у вересні цього ж року Симоньян народила другу спільну з ним дитину. 2019 року у пари народилася третя дитина. Весілля ж багатодітних батьків відбулося лише цього року.

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До союзу з пропагандисткою Кеосаяна вважали талановитим режисером. Після зустрічі із Симоньян режисер знімає винятково пропагандистські фільми та серіали за сценаріями, які пише йому Маргарита.

Чого вартий пропагандистський серіал "Море. Гори. Керамзит" про "дружбу народів" на тлі будівництва олімпійських об'єктів у Сочі.

Але, мабуть, принцип "ніколи не зупиняйся, ганьбися до кінця" є девізом сім'ї пропагандистів, тому наступним щаблем, що веде режисера донизу, став фільм "Кримський міст. Зроблено з любов'ю!", присвячений, зрозуміло, будівництву мосту на окупований півострів. Найсмішніше, що у всіх своїх фільмах Кеосаян намагається знімати когось зі своїх численних родичів, а у "Кримському мості" знялася навіть його колишня дружина Альона Хмельницька, яку він свого часу зраджував зі сценаристкою фільму Маргаритою Симоньян.

Щодня, рік за роком Симоньян бреше практично про все: спотворює факти, маніпулює, перекручує, замовчує, подає все у потрібному владі ключі і за це отримує величезні гроші. Більше того, вона не лише отримує гроші за свою пропагандистську роботу, вона ще їх активно краде з кишень російських платників податків.

Цій стороні життя російської пропагандистки було присвячене ціле розслідування Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального.

Окремий інтерес представляє інстаграм Симоньян. Незважаючи на практично необмежений ресурс і медійність, похвалитися мільйонами підписників пропагандистка не може, зате контент, яким вона ділиться, практично бездоганний: усі головні російські наративи про політику, економіку та війну, "яку Київ не помічав вісім років", "розстріл мирних колон українською армією", "щасливих звільнених російською армією" стареньких, "мир на межі продовольчої кризи" і "Крим, що повернувся додому", присутні в повному обсязі.

У вільний від пропаганди час Маргарита Симоньян готує делікатеси з голови бобра, лається у соцмережах з незгодними, сидить на дієті, щоб влізти у гарну сукню на весіллі прессекретаря Путіна Пєскова, і пише книжки – їх вийшло вже три. Писати їх у неї особливо добре виходить. Захоплені читачі діляться у соцмережах улюбленими місцями із творів Симоньян. Багато цитат можна легко знайти у пошуку. Нам особливо сподобалася ця: наводимо мовою оригіналу із збереженням орфографії та пунктуації авторки:

"Месяц низко дрожал над волной, как желтый язык, которым море хотело лизнуть спускавшиеся со стороны ущелья заварные белые облака. Выйдя из моря в пленительных мокрых ресницах, я присела на гальку".

Як бачите, захист російської мови слід було б розпочати із заборони публікації книжок Маргарити Симоньян, а не з бомбардувань Києва, Харкова Чернігова чи Львова.

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