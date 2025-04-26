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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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63
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Покрила голову і наділа хрестик з діамантами: Меланія Трамп прибула з чоловіком на похорон Папи Франциска

Президентське подружжя йшло на площу Святого Петра тримавшись за руки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дональд та Меланія Трамп

Дональд та Меланія Трамп / © Associated Press

Сьогодні, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилося 55 років. Її ювілей припав на траурний захід — похорон Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок — 21 квітня — у віці 88 років.

Він очолював Римо-католицьку церкву протягом 12 років і для Меланії, як католички зі Словенії, ця подія є особливо важливою. Вона є другою в історії першою леді Америки, яка сповідує католицизм. Першою була Жаклін Кеннеді — дружина Джона Кеннеді.

Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія, відповідно до траурної традиції та дрескоду, з’явилася у Ватикані на площі Святого Петра одягнена у все чорне. Перша леді одягла пальто-жакет із ґудзиками, мереживні рукавички та мереживну мантилью.

Президент США Дональд Трамп, Меланія Трамп, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Філіпп VI, королева Іспанії Летиція / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, Меланія Трамп, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Філіпп VI, королева Іспанії Летиція / © Associated Press

Також образ Меланія доповнила туфлями на високих підборах, лаконічним макіяжем та особливою прикрасою — хрестиком на шиї, оздобленим діамантами.

Туфлі Меланії Трамп / © Associated Press

Туфлі Меланії Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп з хрестиком на шиї / © Associated Press

Меланія Трамп з хрестиком на шиї / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, Меланія Трамп, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Філіпп VI, королева Іспанії Летиція / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп, Меланія Трамп, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Філіпп VI, королева Іспанії Летиція / © Getty Images

Під час першого терміну президентства свого чоловіка Меланії випала честь зустрінеться з Папою на аудієнції 2017 року. Тоді вона з’явилася у чорній мереживній сукні від Dolce & Gabbana і з чорною мантилею на голові.

Дональд і Меланія Трамп на аудієнції у Папи Франциска в 2017 року / © Associated Press

Дональд і Меланія Трамп на аудієнції у Папи Франциска в 2017 року / © Associated Press

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