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Покрила голову і наділа хрестик з діамантами: Меланія Трамп прибула з чоловіком на похорон Папи Франциска
Президентське подружжя йшло на площу Святого Петра тримавшись за руки.
Сьогодні, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилося 55 років. Її ювілей припав на траурний захід — похорон Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок — 21 квітня — у віці 88 років.
Він очолював Римо-католицьку церкву протягом 12 років і для Меланії, як католички зі Словенії, ця подія є особливо важливою. Вона є другою в історії першою леді Америки, яка сповідує католицизм. Першою була Жаклін Кеннеді — дружина Джона Кеннеді.
Меланія, відповідно до траурної традиції та дрескоду, з’явилася у Ватикані на площі Святого Петра одягнена у все чорне. Перша леді одягла пальто-жакет із ґудзиками, мереживні рукавички та мереживну мантилью.
Також образ Меланія доповнила туфлями на високих підборах, лаконічним макіяжем та особливою прикрасою — хрестиком на шиї, оздобленим діамантами.
Під час першого терміну президентства свого чоловіка Меланії випала честь зустрінеться з Папою на аудієнції 2017 року. Тоді вона з’явилася у чорній мереживній сукні від Dolce & Gabbana і з чорною мантилею на голові.