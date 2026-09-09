Поки Меланія відмовилася їхати з чоловіком: помічниця-білявка Трампа знову з’явилася поруч з ним

Наталі Гарп / © Associated Press

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Помічниця президента США Наталі Гарп знову опинилася у центрі уваги. Її сфотографували в Овальному кабінеті поруч із Дональдом Трампом наступного дня після появи інформації, що Меланія Трамп не приїде з чоловіком на важливий захід Республіканської партії.

Про це пише The Daily Beast.

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За словами представника Білого дому, перша леді не планує відвідувати з’їзд республіканців у Далласі, який відбувається 9 та 10 вересня. Її чоловік має виступити на заході. Спочатку промова президента була запланована лише на другий день, однак згодом програму змінили.

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Тим часом 35-річна Гарп з усмішкою спостерігала за тим, як Трамп спілкувався з журналістами перед поїздкою до свого гольф-клубу в Нью-Джерсі. Вона є однією з найближчих помічниць президента і часто супроводжує його під час робочих поїздок та публічних заходів.

Наталі Гарп / © Getty Images

Раніше Наталі працювала ведучою на консервативному телеканалі One America News Network, а нині обіймає посаду виконавчої помічниці президента. Вона допомагає йому шукати інформацію, працювати з дописами для Truth Social і постійно роздруковує для нього статті. Через це Гарп називають «людиною-принтером».

Її близькість до Трампа почали активно обговорювати після оприлюднення двох листів, які помічниця нібито написала йому 2023 року. У них вона називала президента своїм захисником, запевняла у відданості та писала, що не хоче його розчаровувати. Сам Трамп раніше заявляв, що Гарп ніколи його не залишить.

Відсутність Меланії у Далласі знову привернула увагу до її не надто активного публічного графіка. За підрахунками американських журналістів, станом на початок вересня 2026 року перша леді з’являлася на публіці лише 40 разів. Серед іншого вона пропустила вечерю кореспондентів Білого дому та похорон сенатора Ліндсі Грема.

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Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Представники Білого дому не надали виданню коментарів щодо присутності Наталі Гарп в Овальному кабінеті та рішення Меланії не їхати на партійний з’їзд.

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